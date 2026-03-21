Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по расположению иностранных наемников в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он уточнил, что рядом с Новомосковском расположены объекты, которые используются вооруженными силами Украины (ВСУ) и иностранными военными «европейского вида», немецкоговорящими.

14 марта Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские войска нанесли комбинированные удары по территории Украины. Основными целями для атаки стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, в частности, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС.

До этого СБУ Василий Прозоров сообщил, что около 10 тыс. иностранных наемников могут воевать на стороне Украины, при этом значительная часть из них прибыла из стран Латинской Америки. По его оценке, общее число наемников не является критически высоким и не оказывает решающего влияния на общую численность украинских вооруженных сил.

