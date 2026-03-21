В Днепропетровской области нанесен удар по расположению наемников ВСУ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Лебедев: расположение наемников ВСУ в Днепропетровской области попало под удар
Telegram-канал «Mash»

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по расположению иностранных наемников в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он уточнил, что рядом с Новомосковском расположены объекты, которые используются вооруженными силами Украины (ВСУ) и иностранными военными «европейского вида», немецкоговорящими.

14 марта Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские войска нанесли комбинированные удары по территории Украины. Основными целями для атаки стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, в частности, Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС.

До этого СБУ Василий Прозоров сообщил, что около 10 тыс. иностранных наемников могут воевать на стороне Украины, при этом значительная часть из них прибыла из стран Латинской Америки. По его оценке, общее число наемников не является критически высоким и не оказывает решающего влияния на общую численность украинских вооруженных сил.

Ранее стало известно, сколько кубинские женщины получают за службу в ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!