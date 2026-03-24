ТАСС: элитные резервы ВСУ бежали из Песчаного в Харьковской области

Штурмовики элитного 1-го пограничного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали из взятого под контроль населенного пункта Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

24 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области.

По данным ТАСС, штурмовики имели опыт в антитеррористической операции Украины в Донбассе. Отмечается, что они были уничтожены российскими бойцами, а выжившие военные бежали в соседнее село Нестерное, где были ликвидированы артиллеристами и операторами беспилотников группировки ВС РФ «Север».

Собеседник агентства добавил, что в ходе боев штурмовики-гвардцейцы 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки «Север» зачистили лесные массивы в районе Песчаного. Боевые группы и расчеты БПЛА 1-го погранотряда ВСУ были выбиты с занимаемых позиций.

