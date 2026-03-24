«Наконец-то доперло»: военный эксперт об отказе Киева обучать солдат за границей

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отказываться от обучения своих солдат за рубежом. По мнению эксперта, Киев наконец осознал, что западные инструкторы не в состоянии передать военным необходимые навыки для ведения современных боевых действий.

«Наконец-то до них доперло, что на Западе их ничему не могут научить. Они же проиграли все свои наступательные действия, потому что ими руководили натовские офицеры по натовским уставам, по натовскими инструкциями и так далее. А натовские инструкторы никогда не воевали, НАТО — с равнозначным противником», — сказал Литовкин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс в основном прибегает к бомбардировкам, но наземных операций не проводит.

Как сообщает издание УНИАН, украинское командование частично отказывается от обучения военных за границей и делает ставку на подготовку внутри страны.

Среди причин такого решения указываются логистика и недостаточный практический опыт у западных инструкторов.

Ранее Вооруженные силы РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ.