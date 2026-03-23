Глава МО Британии заявил, что иранские ракеты не достигли базы в Индийском океане

Министр Хили: иранские ракеты не достигли базы на острове Диего-Гарсия
Иранские ракеты, запущенные в пятницу в направлении базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, не достигли цели. Об этом заявил в британском парламенте министр обороны Великобритании Джон Хили, передает РИА Новости.

«Рано утром в пятницу две иранские ракеты были запущены в направлении совместной базы Великобритании и США на Диего-Гарсия. Одна из них не долетела до цели, другая была сбита недалеко от цели», — сказал глава ведомства.

Хили подчеркнул, что ни одна из ракет не приблизилась к Диего-Гарсия.

21 марта сообщалось, что конфликт вокруг Ирана вышел на новый уровень: Тегеран нанес удар баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия. Перед атакой в Тегеране предупреждали Лондон о последствиях сотрудничества Британии с США и Израилем. По словам норвежского эксперта Глена Диесена, этот удар показал, что «Европа находится в зоне досягаемости» Ирана.

Ранее в Кремле заявили о множестве противоречивых новостей о переговорах по Ирану.

 
