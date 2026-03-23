Радикалы обязались не атаковать посольство США в Ираке еще пять дней

Действующие на территории Ирака шиитские группировки продлили на пять дней свое обязательство не атаковать посольство США в Багдаде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление альянса «Исламское сопротивление Ирака», объединяющего несколько радикальных групп.
Группировки впервые взяли на себя обязательство приостановить атаки на 5 дней в четверг, 19 марта, перед праздником Ураза-байрам.
Условиями прекращения огня стали обещания Израиля не наносить удары по южным пригородам Бейрута, вывод сотрудников ЦРУ с территории посольства, также США и Израиль дали обязательство не атаковать жилые районы в Багдаде и других провинциях Ирака.
В марте на фоне эскалации на Ближнем Востоке американское посольство в иракской столице не раз было целью атаки, однако все беспилотники были перехвачены.
Помимо диппредставительства, Иран атаковал американскую базу Виктория в Багдаде.
Ранее НАТО решило изменить миссию в Ираке по соображениям безопасности.