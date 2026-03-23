В Турции заявили о невозможности сохранять нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

Рост вероятности расширения конфликта на Ближнем Востоке, включая сценарии наземной операции, объективно сужает возможности Турции сохранять нейтралитет. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim.

20 марта CBS News сообщил, что Пентагон проводит подготовку к развертыванию американских наземных войск в Иране.

Ekonomim отмечает, что активное вовлечение стран Ближнего Востока и союзников США усиливает давление на Турцию в вопросе выбора позиции. Предполагается, что участие Анкары в региональных инициативах может восприниматься как отход от нейтралитета и осложнить ее роль посредника.

Автор статьи пишет, что нейтралитет имеет для Турции и экономическое значение: с учетом торговых связей с Исламской Республикой и факторов безопасности его ослабление может привести к дополнительным издержкам для экономики и внешней политики страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.