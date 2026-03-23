Российский истребитель атаковал самолет ВСУ из засады

Дрон ВСУ снял на видео атаку российского истребителя из засады на самолет врага
Александр Вильф/РИА Новости

Украинский беспилотник-разведчик зафиксировал на видео боевой эпизод — прятавшийся на сверхмалой высоте истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России свечой поднялся в воздух и пустил ракету класса «воздух-воздух» по самолету противника. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

По данным канала, в выполнении боевого задания мог быть задействован истребитель Су-35, скороподъемность которого составляет 250 метров в секунду.

9 марта летчик ВКС России, управляя истребителем Су-35, сбил украинский самолет Су-27. В ходе воздушного боя молодой капитан ликвидировал командира 38-й бригады тактической авиации, героя Украины полковника Александра Довгача, который был одним из самых титулованных летчиков Воздушных сил Украины.

В январе американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российский истребитель Су-35 превзошел самолеты F-16 и Mirage, поставленные украинским войскам западными партнерами. Журналисты добавили, что воздушным суднам ВСУ приходится летать на минимальных высотах за линией фронта. Иначе, по информации издания, украинские самолеты могут стать целью российской авиации.

Ранее генерал-майор авиации высмеял блеф Зеленского о «лучших в мире» истребителях.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
