Российский истребитель атаковал самолет ВСУ из засады

Дрон ВСУ снял на видео атаку российского истребителя из засады на самолет врага

Украинский беспилотник-разведчик зафиксировал на видео боевой эпизод — прятавшийся на сверхмалой высоте истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России свечой поднялся в воздух и пустил ракету класса «воздух-воздух» по самолету противника. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель».

По данным канала, в выполнении боевого задания мог быть задействован истребитель Су-35, скороподъемность которого составляет 250 метров в секунду.

9 марта летчик ВКС России, управляя истребителем Су-35, сбил украинский самолет Су-27. В ходе воздушного боя молодой капитан ликвидировал командира 38-й бригады тактической авиации, героя Украины полковника Александра Довгача, который был одним из самых титулованных летчиков Воздушных сил Украины.

В январе американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российский истребитель Су-35 превзошел самолеты F-16 и Mirage, поставленные украинским войскам западными партнерами. Журналисты добавили, что воздушным суднам ВСУ приходится летать на минимальных высотах за линией фронта. Иначе, по информации издания, украинские самолеты могут стать целью российской авиации.

