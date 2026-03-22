Падение сбитого разведывательно-ударного дрона США попало на видео

Иранские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно поразили разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, принадлежащий Военно-воздушным силам США. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На кадрах, снятых очевидцами, запечатлен момент падения MQ-9 после поражения. На горящем беспилотном аппарате отсутствует крыло, вероятно уничтоженное в результате атаки.

До этого сообщалось, что силы ПВО Ирана сбили в своем воздушном пространстве истребитель F-16 Израиля.

28 февраля Соединенные Штаты, совместно с Израилем, начали военную операцию против Ирана. В результате атак пострадали многие города Исламской Республики, в том числе и ее столица. Одной из целей налетов стала резиденция верховного лидера Али Хаменеи, который не выжил в ходе нападения. В ответ на эту агрессию Иран провел ракетные и беспилотные удары по израильской территории и американским базам, расположенным в регионе Ближнего Востока.

Ранее в Кремле заявили, что Иран защищается от ударов по своей территории «достаточно активно».