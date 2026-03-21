В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара FPV-дрона

Гладков: в селе Грузское Белгородской области мужчина пострадал при ударе БПЛА

В селе Грузское Борисовского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Раненого мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ. У него диагностировали проникающее осколочное ранение грудной клетки. После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — уточнил Гладков.

21 марта губернатор рассказал, что в хуторе Бондаренков Шебекинского округа мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника. По данным главы региона, у пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

Накануне два человека были ранены в селе Вознесеновка Белгородской области в результате взрыва дрона Вооруженных сил Украины. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Ранее два человека пострадали при атаке дронов в Уфе.