Иран изменил тактику ударов в конфликте на Ближнем Востоке

Tasnim: Иран изменил тактику и на каждый удар будет отвечать более широкой атакой
Иране меняет тактику ответов на агрессивные действия противника и впредь на каждое нападение по территории республики будет отвечать более широкой атакой. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана.

«В последние дни Иран изменил военную политику, выйдя за рамки принципа «око за око», и теперь за каждую атаку будет давать ответ противнику с более серьезными последствиями», — сказал собеседник агентства.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность израильских и американских атак против Ирана существенно возрастет в ближайшие дни.

21 марта иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран сообщил об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!