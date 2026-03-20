Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Германии заявили о серьезном ударе по Киеву из-за скандала с USAID

BZ: скандал с нарушениями в надзоре за помощью США Украине стал ударом для Киева
Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление США о проблемах с выделением средств для Украины стало серьезным ударом для Киева. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением», — отмечается в статье.

Издание подчеркивает, что критики помощи Украине внутри Республиканской партии не раз указывали на коррупцию и недостаток подотчетности. После возвращения на пост президента Дональд Трамп потребовал более строгого контроля за тем, как расходуются американские средства.

«В результате мер жесткой экономии и перераспределения иностранной помощи программы были сокращены или временно приостановлены», — говорится в материале.

На днях заместитель генерального инспектора USAID Адам Каплан сообщил, что организация выявила нарушения в контроле за $26 млрд помощи, выделенной Киеву. США направили своих специалистов в восемь стран, включая Украину, чтобы оценить, как использовались ранее выделенные средства.

Ранее Зеленский оценил уровень коррупции на Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!