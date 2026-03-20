В Германии заявили о серьезном ударе по Киеву из-за скандала с USAID

BZ: скандал с нарушениями в надзоре за помощью США Украине стал ударом для Киева

Заявление США о проблемах с выделением средств для Украины стало серьезным ударом для Киева. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Эти разоблачения появились в критический момент. Американская помощь Украине сталкивается с растущим политическим давлением», — отмечается в статье.

Издание подчеркивает, что критики помощи Украине внутри Республиканской партии не раз указывали на коррупцию и недостаток подотчетности. После возвращения на пост президента Дональд Трамп потребовал более строгого контроля за тем, как расходуются американские средства.

«В результате мер жесткой экономии и перераспределения иностранной помощи программы были сокращены или временно приостановлены», — говорится в материале.

На днях заместитель генерального инспектора USAID Адам Каплан сообщил, что организация выявила нарушения в контроле за $26 млрд помощи, выделенной Киеву. США направили своих специалистов в восемь стран, включая Украину, чтобы оценить, как использовались ранее выделенные средства.

