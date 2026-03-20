ВС РФ за неделю сбили десятки украинских бомб и более 2 600 беспилотников

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю уничтожили десятки бомб и более 2,6 тыс. дронов, запущенных украинскими военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 управляемых авиационных бомб <...> и 2 615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, за тот же период были нейтрализованы две украинские управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 12 снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS. Последние производятся в США.

Всего с начала боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 125 255 беспилотников.

Утром 20 марта пресс-служба Минобороны РФ заявила, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 26 украинских дронов самолетного типа. Больше всего воздушных целей — 14 — нейтрализовали в Краснодарском крае. Шесть летательных аппаратов сбили над акваторией Черного моря, по два — в Крыму и Белгородской области, по одному — в Брянской и Ростовской областях.

Ранее Герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с беспилотниками за четыре года конфликта на Украине.

 
