Российские «Герани» поразили площадку запуска украинских дронов в селе Перемоги

Вооруженные силы РФ применили дроны «Герань» в Сумской области, откуда украинские военные запускали беспилотники дальнего действия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, в Сумской области подразделения группировки войск «Север» также совершили ряд ударов по технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Новая Сечь и Кондратовка.
До этого сообщалось, что в Одессе «Герани» атаковали аэродром Школьный, превращенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в базу запуска дальних беспилотников.
