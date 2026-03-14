Российские «Герани» поразили площадку запуска украинских дронов в селе Перемоги

Минобороны: ВС РФ поразили «Геранями» место хранения и запуска дронов ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы РФ применили дроны «Герань» в Сумской области, откуда украинские военные запускали беспилотники дальнего действия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в Сумской области подразделения группировки войск «Север» также совершили ряд ударов по технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Новая Сечь и Кондратовка.

До этого сообщалось, что в Одессе «Герани» атаковали аэродром Школьный, превращенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в базу запуска дальних беспилотников.

