Село в Брянской области атаковали дроны-камикадзе ВСУ

Богомаз: мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Курковичи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал он.

По словам главы региона, пострадавший доставлен в больницу. На месте работают оперативные и экстренные службы.

10 марта военные ВСУ атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля». Одной из целей стал завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, ударам подверглись гражданские объекты. По словам Богомаза, восемь человек получили несовместимые с жизнью ранения. Также были повреждены более трех десятков домов.

Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и заявил о причастности к атаке военнослужащих главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Киев признал ответственность за удар.

Ранее ВСУ ударили из артиллерии по поселку Белая Березка в Брянской области.