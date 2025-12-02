Российские войска получили новые боевые машины пехоты

Российские войска получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации »Ростех» поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации добавили, что машины стали более мобильными и защищенными. Они штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, каждая БМП получила так называемую «накидку» — комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала.

27 ноября в «Ростехе» сообщали, что российские военные с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые были разработаны корпорацией, уничтожили тысячи целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В госкорпорации уточнили, что «Ростех» разработал и серийно производит ряд беспилотных систем для различных целей. В зоне спецоперации активно используют около десяти типов разведывательных и ударных беспилотников.

Ранее глава «Ростеха» рассказал о практически безграничных возможностях комплекса «Панцирь».