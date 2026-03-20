БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте

KUNA: в кувейтском порту Эль-Ахмеди после атаки дронов произошел пожар на НПЗ
Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Кувейте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет KUNA со ссылкой на заявление корпорации Kuwait Petroleum Corp., которой принадлежит предприятие.

«Нефтеперерабатывающий завод в [порту] Эль-Ахмеди <...> подвергся атакам с использованием дронов, что привело к возгоранию на ряде его объектов», — говорится в сообщении.

Предварительно, в результате ударов никто не пострадал.

19 марта НПЗ в кувейтском порту Эль-Ахмеди также был атакован беспилотниками. Как рассказали в Kuwait Petroleum Corp., ударам подверглось одно из производственных подразделений на заводе. Из-за этого произошел небольшой пожар, его оперативно локализовали.

За день до этого министры иностранных дел 12 государств — Кувейта, Пакистана, Турции, Бахрейна, Азербайджана, Ливана, Иордании, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, Катара и Саудовской Аравии — в совместном заявлении призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки на объекты на их территории. По словам дипломатов, целями ударов Исламской Республики по странам Персидского залива становятся жилые районы и гражданская инфраструктура, поэтому их невозможно оправдать.

Ранее по столице Ирана нанесли несколько авиаударов.

 
Ажиотаж вокруг золота, спецшколы для непослушных и больничный при аллергии. Новости к утру 20 марта
