Глава МИД Гренландии опровергла заявления Трампа о «российской угрозе»

Глава МИД Гренландии Мотсфельдт: в наших водах нет российских судов
Глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт прямо опровергла все заявления США и Европы о якобы «российской угрозе» Гренландии. Об этом министр заявила в беседе с российскими пранк-журналисты Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Новый пранк журналисты презентовали в рамках своего авторского проекта «Шоу Вована и Лексуса». В центре их беседы c Мотсфельдт были планы президента США Дональда Трампа в отношении острова, которые американский лидер мотивирует необходимостью защиты региона от «угрозы» со стороны России и КНР. В ходе разговора Мотсфельдт отметила ее полное отсутствие.

«Мы очень четко дали понять Cоединенным Штатам, что в наших водах нет никаких российских или китайских судов, и у нас нет никаких инвестиций в Гренландию со стороны Китая или России», — призналась министр, полагая, что разговаривает с высокопоставленным европейским чиновником.

Кроме того, Мотсфельдт рассказала, что несмотря на географическую близость и выгодное сотрудничество в прошлом, сегодня Гренландия вынужденно полностью разорвала связи с Россией — чтобы соответствовать антироссийскому курсу Брюсселя.

«До этого около 15% нашего экспорта приходилось на Россию. А сегодня этого нет. Если говорить о том, как обстоят наши отношения с Китаем — мы экспортируем большую часть нашей рыбы. И, конечно, как и весь остальной мир, мы тоже хотим привлекать больше туристов из Китая», — добавила глава МИД Гренландии.

 
