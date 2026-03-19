ВСУ атаковали беспилотниками детский сад в Херсонской области

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить FPV-дронами по детскому саду и школе в селе Михайловка Скадовского района. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, происшествие случилось в отдалении от линии боевого столкновения на 40 километров. Один из дронов прилетел на территорию сада, другой упал около школы, а третий отклонился от курса, врезался в частный дом и взорвался.

«Совершенно точно, что это умышленное нападение — завести дрон на такую глубину случайно вражеские операторы не могли», — отметил Сальдо.

Губернатор добавил, что в результате атаки украинскими беспилотниками никто не пострадал, детей и персонал эвакуировали, опасность воздушного нападения сохраняется.

Накануне более 51 тыс. жителей четырех округов Херсонской области остались без электроэнергии из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подстанции в Запорожской области.

Ранее в МИД России рассказали о «секретных тюрьмах» ВСУ.