«Отлитый из железа»: британский генерал вспомнил о знакомстве с Герасимовым

Британский генерал, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф в интервью Русской службе Би-би-си назвал начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова «жестким мужиком».

«Он жесткий мужик. Такой, будто отлитый из железа, какими обычно и бывают советские генералы», — сказал Ширрефф.

По словам генерала, их знакомство с Герасимовым состоялось в начале 2010-х годов, когда тот еще был замначальника Генштаба ВС России. Ширефф рассказал, что его пригласили в академию Генштаба в Москву на чтение лекции на фоне попыток НАТО выстроить партнерские отношения с РФ. Однако во время встречи с Герасимовым, Ширефф сразу понял, что они «говорят на абсолютно разных языках».

Генерал вспомнил, что Герасимов начал говорить о противоракетной обороне и ядерном сдерживании, в то время как в НАТО считали эти вопросы пережитком холодной войны.

«И он дал мне понять, что для России НАТО по-прежнему враг», — поделился военачальник.

До этого глава Генштаба ВС РФ заявил, что успех российской армии зависит от своевременных поставок достаточного количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники на фронт. При этом он добавил, что решающая роль остается за офицерами и солдатами ВС РФ, выполняющими боевые задачи.

Ранее Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества.