В Минобороны России отчитались о работе подразделений ПВО

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки уничтожили шесть бомб и 356 дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились более 350 дронов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 356 беспилотных летательных аппаратов [ВСУ]», — рассказали в ведомстве.

Вооруженные силы РФ с начала конфликта уничтожили более 124 тыс. украинских беспилотников.

Утром 19 марта в Минобороны России рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 138 дронов ВСУ над территорией страны. Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие использовали для атак дроны самолетного типа.

Больше всего целей — 40 — нейтрализовали в Краснодарском крае. В Крыму сбили 35 летательных аппаратов, в Ставропольском крае — 28, в Курской области — восемь, в Ростовской области — два. Еще 18 беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря, семь — над акваторией Черного моря.

Во второй половине дня 18 марта ВСУ атаковали дронами южные регионы РФ. С 14:00 до 20:00 российские средства ПВО уничтожили 13 целей в Краснодарском крае, еще 13 — в Крыму, три — в Адыгее и столько же — над Черным морем.

