В Минобороны назвали число сбитых за ночь над Россией беспилотников

Ночью 19 марта дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) обнаружили и уничтожили 138 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов было сбито над территорией Краснодарского края и Крыма — 40 и 35, соответственно. В Ставрополье уничтожили восемь БПЛА, по два украинских беспилотника сбили над Курской и Ростовской областями. Кроме того, российские ПВО подавили 18 беспилотников ВСУ в акватории Азовского моря и семь БПЛА — над Черным морем, добавили в Минобороны.

Отмечается, что сбитые украинские дроны были самолетного типа.

Накануне военный эксперт Евгений Михайлов предположил, что усилившиеся атаки украинских беспилотников на территорию РФ — это не просто попытка привлечения внимания. Он полагает, что противник пытается прощупать российскую ПВО, чтобы потом нанести более мощные удары.

По его мнению, ВС России необходимо нанести упреждающий удар. Эксперт выразил уверенность, что Генеральный штаб уже работает над этим.

Ранее жительница Татарстана ушла на СВО после атаки дронов ВСУ на регион.

 
