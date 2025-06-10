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Военный аналитик назвал число стран, поставляющих Украине беспилотники

Аналитик Дандыкин: более 10 стран поставляют Украине беспилотники
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Efrem Lukatsky/AP

Более 10 стран поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Украина говорит о том, что это ее беспилотники, но это не так.

Он отметил, что в основном ВСУ используют импортные беспилотники, которые, в частности, поставляет Германия.

«Исходя из того, что они называют своими, это те дроны, которые собираются из импортных частей на Украине», — сказал Дандыкин.

Эксперт добавил, что российские военные активно уничтожают цеха, где собираются БПЛА.

10 июня Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 258 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. По информации ведомства, 103 беспилотника были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

По словамзампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, регулярные атаки беспилотников ВСУ на российские регионы демонстрируют, что Украина не намерена выполнять достигнутые в ходе переговоров договоренности и всячески саботирует их возможное продолжение.

Ранее беспилотник ВСУ ударил по автозаправке в Белгороде.

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