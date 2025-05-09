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Акцию «Сад памяти» поддержали из космоса

Экипаж МКС присоединился к участникам акции «Сад памяти»
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«Роскосмос»

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубарев и Кирилл Песков поддержали акцию «Сад памяти» в год 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества. Они подписали на МКС символичные памятные бирки, сообщают организаторы акции.

Зубарев пояснил, что они вписали имена тех, «в чью честь будут расти наши памятные деревья» — родственников космонавтов, а также космонавтов-участников Великой Отечественной войны: Георгия Берегового, Константина Феоктистова, Владимира Шаталова, Георгия Добровольского.

Памятные деревья с подписанными в космосе бирками будут высажены с участием космонавтов в ходе проведения акции «Сад памяти».

Главная цель международной эколого-патриотической акции — ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 млн памятных деревьев.

Ранее в ДНР развернули огромное знамя Победы.

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