Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран начал новую волну ракетных атак по Израилю

Иран заявил о новой волне ударов по Израилю в качестве мести за Лариджани
Shutterstock

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о новой волне ударов высокоточными и сверхтяжелыми баллистическими ракетами и дронами-камикадзе по целям в Израиле. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Новый этап операции «Правдивое обещание - 4» начался сегодня на рассвете с использованием сверхтяжелых и высокоточных систем, ракет с твердым и жидким топливом, а также ударных беспилотников. Результаты этой волны операции будут регулярно доводиться до сведения», — говорится в сообщении.

В КСИР отметили, что иранские ракеты поразили более 100 военных и силовых целей в самом центре оккупированных территорий. По мнению властей Ирана, такие действия являются «местью за мученичество» Лариджани.

17 марта Иран подтвердил, что не выжил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти. Вместе с ним не стало его сына Мортаза, заместителя секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудников охраны. Тегеран заявил, что это стало следствием удара, ответственность за который несут США и Израиль. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за чиновника.

Ранее в Иране заявили, что выступают исключительно за полное прекращение войны с США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!