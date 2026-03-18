Иран начал новую волну ракетных атак по Израилю

Иран заявил о новой волне ударов по Израилю в качестве мести за Лариджани

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о новой волне ударов высокоточными и сверхтяжелыми баллистическими ракетами и дронами-камикадзе по целям в Израиле. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Новый этап операции «Правдивое обещание - 4» начался сегодня на рассвете с использованием сверхтяжелых и высокоточных систем, ракет с твердым и жидким топливом, а также ударных беспилотников. Результаты этой волны операции будут регулярно доводиться до сведения», — говорится в сообщении.

В КСИР отметили, что иранские ракеты поразили более 100 военных и силовых целей в самом центре оккупированных территорий. По мнению властей Ирана, такие действия являются «местью за мученичество» Лариджани.

17 марта Иран подтвердил, что не выжил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти. Вместе с ним не стало его сына Мортаза, заместителя секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудников охраны. Тегеран заявил, что это стало следствием удара, ответственность за который несут США и Израиль. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за чиновника.

Ранее в Иране заявили, что выступают исключительно за полное прекращение войны с США.