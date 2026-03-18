Израиль ударил по многоэтажке в центре Бейрута

Военно-воздушные силы Израиля полностью уничтожили жилое многоэтажное здание в районе Башура рядом с центральной площадью столицы Ливана Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на прошлой неделе это же здание подверглось ударам дважды, однако было частично повреждено.

По словам сотрудника кафе, расположенного в соседнем здании, израильские военные уничтожили обычный дом, в котором жили люди.

По данным агентства, в ночь на 18 марта также был атакован израильской авиацией дом в соседнем с Башурой районе, в результате чего пострадали семь человек, еще четыре человека получили несовместимые с жизнью ранения.

До этого движение «Хезболла» атаковало ракетами базу израильских военно-морских сил под Хайфой. Отмечается также, что ракетный удар был нанесен по штабу в районе дислокации 13-й флотилии («Шайетет 13») ВМС Израиля в Атлите, где размещаются морские коммандос.

Ранее Израиль атаковал район Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута, повредив жилой дом.