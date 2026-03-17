СМИ: страны Персидского залива призвали США нейтрализовать Иран

Reuters: страны Персидского залива призвали США навсегда нейтрализовать Иран
Majid Asgaripour/Reuters

Страны Персидского залива призвали президента США Дональда Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В странах Персидского залива широко распространено мнение, что Иран пересек все красные линии в отношениях со всеми странами региона», — говорится в публикации.

По словам председателя базирующегося в Саудовской Аравии Исследовательского центра Персидского залива Абдулазиза Сагера, в начале конфликта большинство стран призывали к скорейшему дипломатическому разрешению, однако после множественных атак Ирана у государств в регионе сложились опасения, что в случае нестабильности в регионе Иран может снова заблокировать Ормузский пролив.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

