Израиль заявил о новых ударах по объектам иранского правительства

ЦАХАЛ: армия Израиля начала серию ударов по объектам правительства в Тегеране

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили в своем Telegram-канале о новой серии атак по объектам иранского правительства в Тегеране.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима по всему Тегерану», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир ранее сообщил о значительных успехах в Иране, способных повлиять на оперативные результаты и цели страны. По его словам, израильские силы, помимо ударов по военной и промышленной инфраструктуре Ирана, атакуют подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Израиле заявили об уничтожении самолета верховного лидера Ирана.