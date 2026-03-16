В Израиле заявили об уничтожении самолета верховного лидера Ирана

В ЦАХАЛ заявили, что уничтожили самолет, на котором летал верховный лидер Ирана
Армиz обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что уничтожила самолет, которым пользовался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

По информации пресс-службы израильской армии, самолет был уничтожен в аэропорту Мехрабад в Тегеране.

«В ночь на понедельник Армия обороны Израиля нанесла точный удар и уничтожила самолет, которым пользовался верховный лидер», — говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ. Иран стал наносить ответные удары по военным базам США и Израиля.

10 марта издание Ynet со ссылкой на источник написало, что военная кампания против Ирана продлится еще как минимум две недели.

Ранее в Тегеране назвали условия для прекращения конфликта с Ираном и Израилем.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
