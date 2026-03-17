Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Офицер США в отставке рассказал о странных огнях в Монтане

NYP: офицер ВВС заявил, что НЛО уничтожил ядерные ракеты США в Монтане
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас заявил, что НЛО уничтожили несколько ядерных ракет возле военной базы в Монтане. Об этом пишет New York Post (NYP).

По его словам, инцидент произошел в 1967 году. Тогда некая неопознанная сила вывела из строя 10 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I с ядерными боеголовками.

Салас поделился, что о странных огнях рядом с военной базой ему доложил охранник. Огни мелькали в небе, а затем внезапно погасли над шахтами с межконтинентальными ракетами. После этого раздался громкий сигнал, означающий, что с ракетами что-то произошло.

Позже на двух пусковых установках появилась информация о проникновении на огороженную территорию военного комплекса. Позже расследование так и не установило причину отключения боеголовок.

12 марта New York Post писал, что в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико в США, следователи запросили записи домашних камер наблюдения у жителей в рамках поиска пропавшего генерал-майора Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке и эксперта по НЛО Уильяма Нила Маккасланда.

Ранее в США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО сразу после решения президента Трампа о раскрытии таких материалов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!