Офицер США в отставке рассказал о странных огнях в Монтане

Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас заявил, что НЛО уничтожили несколько ядерных ракет возле военной базы в Монтане. Об этом пишет New York Post (NYP).

По его словам, инцидент произошел в 1967 году. Тогда некая неопознанная сила вывела из строя 10 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I с ядерными боеголовками.

Салас поделился, что о странных огнях рядом с военной базой ему доложил охранник. Огни мелькали в небе, а затем внезапно погасли над шахтами с межконтинентальными ракетами. После этого раздался громкий сигнал, означающий, что с ракетами что-то произошло.

Позже на двух пусковых установках появилась информация о проникновении на огороженную территорию военного комплекса. Позже расследование так и не установило причину отключения боеголовок.

12 марта New York Post писал, что в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико в США, следователи запросили записи домашних камер наблюдения у жителей в рамках поиска пропавшего генерал-майора Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке и эксперта по НЛО Уильяма Нила Маккасланда.

Ранее в США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО сразу после решения президента Трампа о раскрытии таких материалов.