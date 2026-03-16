Командование 33-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывает солдат из других соединений дезертировать, чтобы впоследствии включить их в свой личный состав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На официальных ресурсах полка появился прямой призыв к украинским военнослужащим самовольно оставлять свое подразделение для последующего «перевода» под патронаж командиров 33 ОШП», — рассказал источник агентства.

По его словам, на самом деле реализовать этот план практически невозможно. На «привилегированные должности» восстанавливают только состоятельных граждан Украины и медийных националистов, пояснили в силовых структурах. Там подчеркнули, что обычным бойцам ВСУ после дезертирства грозит отправка в штурмовое подразделение.

12 марта в российских силовых структурах сообщили, что более 40 мобилизованных украинских военнослужащих дезертировали из учебного центра в Черновцах. Речь идет о солдатах 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которых готовили к отправке в Сумскую область. Троих беглецов удалось задержать, при этом большинство дезертиров могли пересечь границу и скрыться в Румынии.

Ранее бойцы президентской бригады Национальной гвардии Украины дезертировали с позиций в Запорожской области.