В Ленобласти уничтожили несколько БПЛА

Дрозденко: в Ленобласти сбили четыре БПЛА

Над юго-западными районами Ленобласти уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время работа сил противовоздушной обороны (ПВО) продолжается.

17 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что около 10 взрывов произошло в Славянском районе Краснодарского края. В публикации отмечается: системы ПВО «работают по украинским дронам-камикадзе».

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке двух БПЛА на город Короча. В результате взрыва дрона возле социального объекта пострадали пятеро молодых людей. Медики скорой оказали всем пострадавшим необходимую помощь, от госпитализации они отказались.

В социальном объекте были выбиты окна и осколками посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах. Осколки также посекли шесть легковых автомобилей.

Ранее украинский дрон ударил по мужчине на велосипеде в Белгородской области.