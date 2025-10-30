Российский генерал оценил боевые качества участвующих в СВО заключенных

Генерал Каган: бывшие заключенные хорошо проявляют себя в зоне СВО

Бывшие заключенные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сражаются хорошо. Об этом Ura.ru сообщил генерал запаса Михаил Каган.

«Да нормально эти ребята воюют. У нас, например, начальник артиллерии был из бывших осужденных. Он отлично воевал, очень выдержанный, спокойный парень, командовал всей артиллерией отряда», — сказал генерал.

Каган добавил, что начальник артиллерии до сих пор выполняет задачи в зоне СВО. По словам генерала, он лично не слышал какой-либо критики в адрес бывших заключенных.

В марте депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что рецидивы среди осужденных, принимавших участие в СВО, случаются реже, чем среди тех, кто вышел на свободу, отбыв срок. По его словам, возможность принять участие в спецоперации нужна самим заключенным, поскольку «год контракта — это такое чистилище, что человек никогда это не забудет».

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.