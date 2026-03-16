Названо число погибших в Тегеране от ударов США и Израиля

В Тегеране с начала ударов США и Израиля погибли 503 человека, 5,7 тысяч ранены
Mohammad Mahdi Dehghani/Reuters

Более 500 жителей Тегерана погибли в результате ударов США и Израиля, еще 5700 — пострадали. Об этом сообщил глава скорой помощи иранской столицы Мохаммад Исмаил Тавакколи, передает телеканал SNN.

«К настоящему моменту у нас было 5700 пострадавших, 503 человека погибли в результате происшествий, связанных с войной», — сказал он.

До этого Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. В Вашингтоне при этом заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД Ирана выразили готовность продолжать войну с США.

 
