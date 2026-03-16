В Иране заявили о сотне пострадавших в результате удара по Тегерану

SNN: более 130 тегеранцев ранены в результате удара по району Шахида Боруджерди
Более 130 жителей Тегерана получили ранения в результате удара США и Израиля по иранской столице утром 16 марта. Об этом сообщил глава управления скорой помощи провинции Тегеран Мохаммад Эсмаил Таваколли, передает телеканал SNN.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Шахида Боруджерди. Подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что самолет загорелся на территории международного аэропорта Мехрабад в результате удара по пригороду Тегерана. В Армии обороны Израиля заявили, что уничтожили воздушное судно, которым пользовался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
