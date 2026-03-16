Иран пригрозил атаковать объекты, связанные с авианосцем США в Красном море

Иран видит угрозу своей безопасности в авианосце США Gerald R. Ford, в находящемся в Красном море, и считает законной целью все объекты, связанные с обслуживанием судна. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» на брифинге, передает ТАСС.

«Присутствие американского авианосца USS Gerald R. Ford в Красном море рассматривается как угроза для Ирана», — сказал он.

По этой причине армия Ирана считает законными целями логистические и сервисные центры, обслуживающие указанную авианосную группу, уточнил представитель штаба.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что за несколько дней Иран уничтожил свыше 80% радаров и ключевых объектов на военных базах США на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Утром 15 марта иранские вооруженные силы атаковали беспилотниками и ракетами вышки по управлению полетами, склады с оборудованием на базах «Аль-Дафра» в ОАЭ, авиабазах «Аль-Удейри» и «Али ас-Салем» в Кувейте и авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что Израиль столкнулся с нехваткой запасов ракет-перехватчиков.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
