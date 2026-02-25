ВСУ начали применять мины с новыми взрывателями

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять мины на взрывателях с эффектом Доплера. Об этом заявил РИА Новости замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

«Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», — объяснил он.

Садовник уточнил, что методы обнаружения и борьбы с такими минами аналогичны методам обнаружения беспилотников, так как их детекция осуществляется за счет обнаружения радиосигнала.

До этого российский разведчик рассказал о тактике «роя дронов», которую используют ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, принцип заключается в том, чтобы пускать сразу несколько дронов-камикадзе. Они летят низко «на оптоволокне», чтобы их не услышала пехота. Кроме того, заметив группу бойцов, беспилотники разделяются — один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению. Как отметил российский разведчик, в такой ситуации важно не паниковать, а сбивать БПЛА из стрелкового оружия.

