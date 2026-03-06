Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В ОАЭ заявили о перехвате более 100 беспилотников

Минобороны ОАЭ: средства ПВО перехватили девять ракет и 109 БПЛА
Iranian Army/WANA/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили девять баллистических ракет и 112 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили на странице министерства обороны ОАЭ в соцсети X.

«Системы ПВО ОАЭ обнаружили и уничтожили девять баллистических ракет. Также были обнаружены 112 беспилотников, 109 из которых были перехвачены, а три уничтожены на территории страны», — говорится в сообщении.

6 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что утренние удары Ирана по целям США и Израиля стали местью за атаку на школу в городе Минаб. В КСИР уточнили, что в рамках боевой задачи иранские войска нанесли удар по базам США и Израиля, расположенным в Персидском заливе и в Тель-Авививе. Также Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион и военные центры в Хайфе. Помимо этого, в корпусе заявили об уничтожении радаров американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD в ОАЭ и Иордании, а также радиолокационной станции FPS-132 в Катаре.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!