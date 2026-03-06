В ОАЭ заявили о перехвате более 100 беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили девять баллистических ракет и 112 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили на странице министерства обороны ОАЭ в соцсети X.

«Системы ПВО ОАЭ обнаружили и уничтожили девять баллистических ракет. Также были обнаружены 112 беспилотников, 109 из которых были перехвачены, а три уничтожены на территории страны», — говорится в сообщении.

6 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что утренние удары Ирана по целям США и Израиля стали местью за атаку на школу в городе Минаб. В КСИР уточнили, что в рамках боевой задачи иранские войска нанесли удар по базам США и Израиля, расположенным в Персидском заливе и в Тель-Авививе. Также Иран атаковал аэропорт Бен-Гурион и военные центры в Хайфе. Помимо этого, в корпусе заявили об уничтожении радаров американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD в ОАЭ и Иордании, а также радиолокационной станции FPS-132 в Катаре.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.