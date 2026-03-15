В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки дронов и ракет ВСУ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 605 украинских дронов
President.gov.ua

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили сотни дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также авиационные бомбы, реактивные снаряды и ракеты «Нептун». Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

15 марта стрелок-зенитчик группировки российских войск «Центр» Антон Климов рассказал журналистам, что бойцы Вооруженных сил РФ во время дежурства уничтожили барражирующий боеприпас американского производства Switchblade. Задачу выполнил расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Российские военнослужащие после стрельбы по позициям ВСУ переместились во временное укрытие, но примерно через пять минут услышали в небе характерный звук и поняли, что их обнаружили. Бойцы сразу заняли свои места и, заметив летящий Switchblade, открыли по нему огонь. Барражирующий боеприпас удалось сбить, когда он пошел на второй круг. По словам Климова, подобные цели считаются сложными, так как они двигаются с очень большой скоростью.

Ранее военные ВС РФ вывели из строя танк Leopard под Константиновкой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!