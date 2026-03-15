В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки дронов и ракет ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили сотни дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также авиационные бомбы, реактивные снаряды и ракеты «Нептун». Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

15 марта стрелок-зенитчик группировки российских войск «Центр» Антон Климов рассказал журналистам, что бойцы Вооруженных сил РФ во время дежурства уничтожили барражирующий боеприпас американского производства Switchblade. Задачу выполнил расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Российские военнослужащие после стрельбы по позициям ВСУ переместились во временное укрытие, но примерно через пять минут услышали в небе характерный звук и поняли, что их обнаружили. Бойцы сразу заняли свои места и, заметив летящий Switchblade, открыли по нему огонь. Барражирующий боеприпас удалось сбить, когда он пошел на второй круг. По словам Климова, подобные цели считаются сложными, так как они двигаются с очень большой скоростью.

Ранее военные ВС РФ вывели из строя танк Leopard под Константиновкой.