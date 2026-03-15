ВСУ лишились десятков дронов во время шестичасовой атаки на Россию

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов обнаружили и обезвредили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, вражеские БПЛА пытались атаковать Россию в период с 8:00 до 14:00 мск 15 марта. Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 51. Еще 38 БПЛА ликвидировано над территорией Московского региона, в том числе 28 БПЛА летели в сторону Москвы.

Кроме того, 19 беспилотников были уничтожены в Калужской области, по пять БПЛА — в Белгородской и Тульской областях. Три дрона ВСУ сбиты в Смоленской области, еще два — во Владимирской, по одному — в Курской и Тверской областях.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на резкое сокращение срока службы дронов ВСУ. По его словам, если раньше «Баба-яга», которая может поднимать грузы около 20-25 кг и использоваться для минирования и сброса боеприпасов, совершала по 100 вылетов, то теперь 10-15. Он отметил, что беспилотники уничтожаются прямо на площадке до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут. «Серж Марко» посетовал, что российские военные буквально открыли охоту на имеющиеся у ВСУ БПЛА.

