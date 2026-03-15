Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

ВСУ лишились десятков дронов во время шестичасовой атаки на Россию

Минобороны: над регионами России сбили 125 дронов ВСУ за шесть часов
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов обнаружили и обезвредили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, вражеские БПЛА пытались атаковать Россию в период с 8:00 до 14:00 мск 15 марта. Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 51. Еще 38 БПЛА ликвидировано над территорией Московского региона, в том числе 28 БПЛА летели в сторону Москвы.

Кроме того, 19 беспилотников были уничтожены в Калужской области, по пять БПЛА — в Белгородской и Тульской областях. Три дрона ВСУ сбиты в Смоленской области, еще два — во Владимирской, по одному — в Курской и Тверской областях.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на резкое сокращение срока службы дронов ВСУ. По его словам, если раньше «Баба-яга», которая может поднимать грузы около 20-25 кг и использоваться для минирования и сброса боеприпасов, совершала по 100 вылетов, то теперь 10-15. Он отметил, что беспилотники уничтожаются прямо на площадке до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут. «Серж Марко» посетовал, что российские военные буквально открыли охоту на имеющиеся у ВСУ БПЛА.

Ранее уничтожение украинского дрона над российским регионом попало на видео.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
