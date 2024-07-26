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Стало известно, откуда поставляются кассетные боеприпасы США на Украину

NDR: Кассетные боеприпасы США поставляются на Украину со складов в ФРГ

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Gabriel Jenko/Reuters

Американские кассетные боеприпасы поставляются для украинских войск со складов в ФРГ, где США хранит свои снаряды. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на неназванного представителя вооруженных сил США.

По информации источника, снаряды Вашингтона хранятся на складе в населенном пункте Мизау (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Там числятся кассетные боеприпасы типов M864 и M483A1. При предоставлении военной помощи Киеву Белый дом задействует снаряжение именно из этого склада, уточняет СМИ.

Авторы материала отметили, что подобные решения могут расцениваться как нарушение со стороны правительства Германии Конвенции по кассетным боеприпасам. Документ, в частности, запрещает хранение таких вооружений на территории страны и их транспортировку.

Также источник телерадиокомпания добавил, что все поставки оружия координируются совместно с Бундесвером. Однако он не уточнил, согласовывается ли с Берлином перевозка именно кассетных боеприпасов.

В ответ на запрос СМИ министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ему неизвестно, откуда украинским войскам поставляются кассетные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Эта разновидность снарядов запрещена Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали этот документ.

До этого боец отряда «Шторм Z» Даниил Туленков поделился рассказом об обстреле кассетными боеприпасами в лесу. По его словам, инцидент произошел из-за ошибки саперов.

Ранее Литва сообщила, что выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам.

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