Российские военнослужащие по возможности вывозят с поля боя тела погибших украинских солдат, которые не были забраны их сослуживцами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, значительное число тел украинских военных остается на позициях, в том числе в лесополосах, пока их не эвакуируют российские военнослужащие.

Собеседник уточнил, что такая ситуация наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.

Он также отметил, что эвакуация проводится тогда, когда это позволяет обстановка на месте боевых действий.

В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. По словам источника РИА Новости, матери мобилизованных солдат жалуются, что их детей отправляют на первые линии без опыта ведения боя, хотя под Сумами фиксируются массовые потери украинских солдат.

Ранее герой России Ярашев рассказал о своих ощущениях во время 68-дневной обороны позиций в ДНР.