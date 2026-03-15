На видео показали сбитый бомбардировщик ВСУ со странными отметками

На видео сняли бомбардировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с отметками о выполнении боевых задач, который сбили в зоне группировки войск «Центр». Ролик опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

«Постами воздушного наблюдения сбит интересный экземпляр, оборудованный под метание бомб», — говорится в посте.

На видео можно увидеть лежащий на земле бомбардировщик. На левый борт нанесены четыре отметки о скинутых бомбах. Кроме того, присутствуют надписи «Ракета» и «Туман», смысл которых неизвестен. Возможно, это позывные операторов. Самолет под фюзеляжем имеет два самодельных отсека для крепления двух снарядов небольшого калибра.

До этого российские воздушно-космические силы (ВКС) сбили украинский самолет Су-27 в зоне специальной военной операции. За штурвалом истребителя находился герой Украины, командир 39-й бригады тактической авиации ВСУ, полковник Александр Довгач. Его ликвидацию официально признало командование Воздушных сил Украины, сообщив, что офицера не стало «в условиях значительного воздушного преимущества России». При этом напрямую о потере Су-27 ВСУ не говорят. Достоверных сведений о произошедшем не так уж много, больше версий и предположений. Подробнее о том, как российским военным удалось подбить истребитель и чем его потеря грозит Украине, — в материале «Газеты.Ru».

