В США рассказали об атаке по военным целям в Иране

CENTCOM: ВС США поразили более 90 военных целей на иранском острове Харк
По данным Центрального командования американских вооруженных сил (CENTCOM), армия США поразила более 90 военных целей на иранском острове Харк. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

«Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный высокоточный удар по иранскому острову Харк. В результате удара были уничтожены склады с морскими минами, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что удары не затронули нефтяную инфраструктуру.

До этого в Иране заявили, что ВС США понесли «большие потери» в живой силе в результате иранских атак.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
