В США рассказали об атаке по военным целям в Иране

По данным Центрального командования американских вооруженных сил (CENTCOM), армия США поразила более 90 военных целей на иранском острове Харк. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

«Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный высокоточный удар по иранскому острову Харк. В результате удара были уничтожены склады с морскими минами, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что удары не затронули нефтяную инфраструктуру.

До этого в Иране заявили, что ВС США понесли «большие потери» в живой силе в результате иранских атак.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».