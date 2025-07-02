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Военного ВСУ поймали на продаже краденого оружия

ГБР: в Донбассе солдат ВСУ продал на $40 тысяч украденные гранаты и гранатометы
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Павел Лисицын/РИА Новости

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали военнослужащего ВСУ, подозреваемого в незаконной продаже оружия в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, военный похитил из своей части оружие на сумму более 1,7 млн гривен (примерно $40,7 тыс.). В апреле он нашел покупателя через социальные сети и передал ему 26 гранат и девять гранатометов в обмен на дрон. Позже этот дрон он продал.

Задержание произошло при попытке сбыть еще девять гранат и три гранатомета. В общей сложности задокументированы факты незаконного оборота 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших подразделению подозреваемого.

Сотрудники бюро изъяли у задержанных все оружие, включая уже проданное, а также беспилотник, который фигурировал в сделке. Расследование продолжается.

В конце июня сотрудники Службы безопасности Украины и МВД задержали несколько военнослужащих ВСУ в Сумах за распространение наркотиков.

Ранее суд вынес приговор четырем украинским военным за вторжение в Курскую область.

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