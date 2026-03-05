Размер шрифта
В Белоруссии ищут месторасположение «Орешника»

РИА: белорусская оппозиция пытается выяснить место дежурства «Орешника»
Министерство обороны РФ

Белорусская оппозиция ищет место расположения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Белорусские беглые оппозиционеры по заданию своих кураторов пытаются выяснить места боевого дежурства «Орешника», — заявил источник агентства.

По его словам, оппозиция республики, так же как и разведки Украины, Польши и Литвы, не располагают подтвержденной информацией о местах дислокации ракетного комплекса.

В декабре в Белоруссии состоялась торжественная церемония постановки на боевое дежурство российского «Орешника». Районы его боевого патрулирования определены, заявили в Минобороны России, не раскрывая подробностей.

По данным Reuters, дислокация в районе Кричева позволяет ракете, по мнению аналитиков, покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов.

Ранее сообщалось, что спутники США, вероятно, сфотографировали Орешник в Белоруссии.

 
