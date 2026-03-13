В Петербурге задержали муниципального депутата

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 32-летнего муниципального депутата Михаила Смирнова. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Официальная причина задержания на данный момент не известна. К парламентарию уже пустили защитника.

Издание уточняет, что Смирнов представляет в Муниципальном совете округа Сосновское (Выборгский район) фракцию КПРФ. Местные жители голосовали за него дважды — в 2019 и 2024 годах.

В конце февраля полицейские задержали в Твери политика Екатерину Дунцову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила ее партия «Рассвет».

По данным партии, задержание произошло на мероприятии — «Вечере писем политическим заключенным». Дунцову увезли в отделение полиции для дачи объяснений. Помимо нее, никто из присутствующих не был задержан.

Ранее юрист раскрыл, какой срок может получить экс-замминистра обороны Цаликов.