Стало известно о смене тактики ВСУ на фоне весенней распутицы

Украинские военнослужащие на фоне весенней распутицы начали очень активную работу по поиску бойцов Вооруженных сил РФ в приграничье. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Из материала следует, что формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за погоды пришлось отказаться от попыток организовать пеший штурм позиций российских солдат у границы. Кроме того, трудности возникли с доставкой снаряжения по земле. В подобных условиях украинские военные сосредоточились на ударах по операторам беспилотников ВС РФ.

«Ввиду того, что наши расчеты БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») не дают противнику передвигаться, ВСУ начали очень активную работу по поиску наших расчетов <...>. Они перестали бить по переднему краю, а именно выискивают расчеты», — говорится в публикации.

При этом авторы выразили уверенность, что украинские военнослужащие лишь временно прекратили попытки штурма позиций ВС РФ. Как только почва в зоне боевых действий затвердеет, ситуация вновь обострится. В настоящее время ВСУ готовятся к этому, подчеркивается в тексте.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты начали тонуть в своих же окопах.