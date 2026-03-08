В Энергодаре заявили об атаке со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в данный момент обстреливают из артиллерийских орудий территорию, прилегающую к городу Энергодару в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов.

По его словам, в двух микрорайонах Энергодара произошло отключение света.

«В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения», — написал Пухов.

Он подчеркнул, что проблемы со светом могли возникнуть из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) в результате атаки со стороны ВСУ.

В 11:00 мск глава города заявил, что сотрудники профильных служб подали электроэнергию на обесточенные микрорайоны. Сейчас специалисты пытаются восстановить водоснабжение.

3 марта украинские военные обстреляли Энергодар, повредив многоквартирный жилой дом. В здании оказались выбиты окна и поврежден фасад. Как рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пострадал мужчина 1982 года рождения — у него диагностировали осколочные ранения разной степени тяжести. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Ранее бойцы ВСУ нанесли удар по дворцу культуры в Энергодаре.