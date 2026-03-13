Военный эксперт обозначил главную уязвимость США перед Ираном

Военэксперт Кнутов: у США закончатся ракеты раньше, чем у Ирана

Учитывая производственные возможности США, ракеты и противоракеты у них закончатся раньше, чем у Ирана. Такое предположение в беседе с Ura.ru высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Поэтому у Тегерана есть возможность нанести очень тяжелый и серьезный урон как Израилю, так и США в конце военного столкновения», — сказал специалист.

По его словам, у Ирана есть богатый выбор ракет. В основном сейчас применяются Emad, Ghadr, Kheibar Shekan, но есть образцы, которые держат в запасе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

12 марта Трамп заявил, что США уже «победили» Иран, однако не намерены прекращать военную операцию. По его словам, американские силы за короткое время нанесли серьезный урон иранским возможностям, но конфликт должен быть доведен до конца. Между тем Иран демонстрирует скрытую военную технику в подземных тоннелях и продолжает сопротивление. Как ход войны оценивает Вашингтон, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили о серьезном расходе боеприпасов в Иране.