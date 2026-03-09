Размер шрифта
Сотрудник украинского военкомата задекларировал более килограмма золотых слитков

На Украине сотрудник военкомата внес в декларацию золотые слитки на $175,4 тыс
Michael Dalder/Reuters

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата) в Киевской области задекларировал более килограмма золотых слитков стоимостью 7,7 млн гривен ($175,4 тыс.). Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».

Кроме золота, сотрудник ТЦК Бучанского района Олег Коломиец внес в налоговую декларацию $35 тыс. и €8,5 тыс. Семья Коломийца также владеет золотыми и серебряными ювелирными изделиями на общую сумму 778,8 тыс. гривен ($17,7 тыс.).

При этом отмечается, что Коломиец за год официально заработал чуть более 366 тыс. гривен ($8,3 тыс.). Большая часть суммы составляет зарплата в Киевском областном ТЦК, где раньше работал военный. Другие члены семьи Коломийца, согласно декларации, никаких доходов не имели.

17 февраля стало известно, что Государственное бюро расследований Украины (ГБР) предъявило обвинение в коррупции экс-замглавы Одесского территориального центра комплектования.

Ранее на Украине оценили объем теневого рынка военкоматов.

 
